Вибух у Тернополі: у поліції повідомили подробиці

За фактом вибуху у Тернополі поліція порушила справу

У поліції повідомили подробиці вибуху у Тернополі, що стався вчора, 17 липня 2018 року, в одній із багатоповерхівок міста. Про це йдеться у повідомленні на сайті облуправління поліції у Тернопільській області.

Як повідомляється, наразі за фактом вибуху у Тернополі відкрито кримінальне провадження за ст. 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

На момент вибуху у квартирі на 8 поверсі дев'ятиповерхівки, де і стався вибух, перебували три особи: чоловік, дружина та їхній семирічний син.

У поліції підтвердили інформацію, раніше оприлюднену облуправлінням Держслужби з надзвичайних ситуацій, щодо госпіталізації чоловіка та його сина до реанімації. Разом з тим, у поліції додали, що до психлікарні було доставлено і третю особу, яка знаходилася у квартирі. Жінка доставлена до психлікарні з дiагнозом: отруєння продуктами згоряння природного газу та спроба самогубства.

Як повідомляється, до моменту вибуху чоловік знаходився в одній з кімнат квартири, жінка - на кухні, а їхній син грався в коридорі. Чоловік відчув запах газу, зайшов на кухню і побачив відкриті конфорки газової плити.

"Дружина, не мовивши ні слова, пішла, а він перекрив газ та почав відчиняти вікна. В цей момент й сталося загорання. За попередніми даними, жінка неодноразово намагалася вчинити самогубство через проблеми з психікою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у багатоповерхівці у Тернополі стався вибух.