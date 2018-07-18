У Тернополі стався вибух у багатоповерхівці, є постраждалі

Внаслідок вибуху у Тернополі постраждали дві особи

У Тернополі вчора ввечорі, 17 липня 2018 року, стався вибух у багатоповерховому будинку, внаслідок чого госпіталізовано двох осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби облуправління Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначається, вибух у Тернополі стався о 20:30 у дев’ятиповерхівці на вул. Пушкіна. Внаслідок вибуху пошкоджено квартиру на 8 поверсі.

За інформацією рятувальників, від вибуху знищено витяжну вентиляцію, а також пошкоджені речі домашнього вжитку, облицювання стелі й стін, вхідні двері до квартири, сходова клітка будинку між 8 і 9 поверхами. Крім того, ударна хвиля пошкодила міжповерхову віконну раму.

Повідомляється, що на момент вибуху у квартирі знаходилися три особи, двох з них госпіталізовано до лікарні з опіками II-III ступеню. Так, наразі у лікарні перебуває власник квартири 1973 року народження та його сина 2011 року народження.

Фото: місце вибуху у Тернополі (facebook.com/MNSTERNOPIL)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про вибух у Кривому Розі, який також стався у багатоповерхівці.

Як повідомляли у облуправлінні поліції у багатоповерхівці у Кривому Розі вибухнув побутовий газ.