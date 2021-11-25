Взрыв на шахте в России: число погибших превысило 50 человек

По предварительным данным, в шахте взорвался метан.

Как отмечает другое российское издание "Интерфакс", следственный комитет сообщил о задержании директора шахты, его первого заместителя и начальника участка. Их подозревают в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

В настоящее время проводятся следственные действия. В ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения в виде заключения под стражу.