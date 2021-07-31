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Взрыв на шахте в Донецкой области: открыто уголовное дело

Автор: Мария Кучерявец

Прокуратура открыла уголовное дело по факту взрыва на шахте в пгт Удачное Покровского района. В результате инцидента там пострадало 10 горняков, один из которых погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

"Начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель человека и другие тяжкие последствия (ч. 2 ст. 272 УК Украины)",- говорится в сообщении.

По данным досудебного расследования, 31 июля в 5:12, на предприятии ПАО "Шахтоуправление "Покровское" во время выполнения буровзрывных работ на горизонте 815 метров произошел взрыв метана, в результате чего пострадали 10 горняков.

Пострадавших с ожогами различной степени тяжести доставили в хирургическое отделение одной из больниц.

Известно, что один работник предприятия скончался, еще 9 находятся в тяжелом состоянии.

Проводятся следственные (розыскные) действия для установления всех обстоятельств и свидетелей происшествия.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в полиции сообщали, что устанавливаются обстоятельства взрыва на шахте в пгт Удачное Покровского района и решается вопрос об открытии уголовного производства.

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