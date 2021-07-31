Полиция начала расследование взрыва на шахте в Донецкой области
Фото: в полиции начали расследовать взрыв на шахте в Донецкой области (pixabay.com)
В полиции устанавливают обстоятельства взрыва на шахте в пгт Удачное Покровского района. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.
Дело могут открыть по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).
"С ожогами различной степени тяжести были госпитализированы 10 горняков. Из них один человек погиб", - говорится в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа. По факту проводится проверка, полицейские устанавливают обстоятельства взрыва.
Напомним, взрыв на шахте произошел около 5 утра в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 метров.