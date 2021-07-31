ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Полиция начала расследование взрыва на шахте в Донецкой области

Новина українською →
Суббота 31 июля 2021 12:03
Полиция начала расследование взрыва на шахте в Донецкой области Фото: в полиции начали расследовать взрыв на шахте в Донецкой области (pixabay.com)
Автор: Инна Собора

В полиции устанавливают обстоятельства взрыва на шахте в пгт Удачное Покровского района. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Дело могут открыть по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

"С ожогами различной степени тяжести были госпитализированы 10 горняков. Из них один человек погиб", - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа. По факту проводится проверка, полицейские устанавливают обстоятельства взрыва.

Напомним, взрыв на шахте произошел около 5 утра в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 метров.

Читайте РБК-Украина в Google News
полиция Шахта
NEWS
Более 2 млн украинцев завершили вакцинацию от коронавируса
Более 2 млн украинцев завершили вакцинацию от коронавируса
DAILY
Жаркая пора. Почему падает доллар, и каким будет курс гривны до конца лета
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Жаркая пора. Почему падает доллар, и каким будет курс гривны до конца лета