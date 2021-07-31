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В Донецкой области произошел взрыв на шахте, госпитализированы 10 человек

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Суббота 31 июля 2021 09:40
В Донецкой области произошел взрыв на шахте, госпитализированы 10 человек Фото: в Донецкой области взрыв на шахте (Getty Images)
Автор: Инна Собора

В пгт Удачное Покровского района 31 июля около 5 утра произошел взрыв на шахте. В больницы попали 10 шахтеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Взрыв произошел на шахте шахтоуправления "Покровское" в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 метров.

"По предварительной информации в результате взрыва пострадало 10 горняков, которые сейчас госпитализированы в Центральную районную больницу города Покровск", - говорится в сообщении.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

На месте происшествия работает 1 отделение военизированного горно-спасательного отряда (6 человек и 1 ед. техники).

Обновлено. В компании "Метинвест" сообщили, что от полученных травм в больнице скончался один человек - сотрудник подрядной организации. Остальные люди, находившиеся в шахте в момент взрыва, находятся под медицинским наблюдением, им оказана необходимая помощь.

Уже создана комиссия по расследованию причин аварии. Семьям пострадавших оказывается поддержка.

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Донецкая область Шахта Взрыв
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