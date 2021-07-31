Вибух на шахті в Донецькій області: відкрито кримінальну справу

Прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом вибуху на шахті в смт Удачне Покровського району. Внаслідок інциденту там постраждало 10 гірників, один з яких загинув.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Донецької обласної прокуратури.
"Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель особи та інші тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 272 КК України)", - йдеться у повідомленні.
За даними досудового розслідування, 31 липня о 5:12, на підприємстві ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" під час виконання буровибухових робіт на горизонті 815 метрів стався вибух метану, внаслідок чого постраждали 10 гірників.
Потерпілих з опіками різного ступеня тяжкості було доставлено до хірургічного відділення однієї з лікарень.
Відомо, що один працівник підприємства помер, ще 9 перебувають у важкому стані.
Проводяться слідчі (розшукові) дії для встановлення усіх обставин та свідків події.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, раніше у поліції повідомляли, що встановлюються обставини вибуху на шахті в смт Удачне Покровського району та вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.