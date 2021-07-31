Вибух на шахті в Донецькій області: відкрито кримінальну справу

"Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель особи та інші тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 272 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними досудового розслідування, 31 липня о 5:12, на підприємстві ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" під час виконання буровибухових робіт на горизонті 815 метрів стався вибух метану, внаслідок чого постраждали 10 гірників.

Потерпілих з опіками різного ступеня тяжкості було доставлено до хірургічного відділення однієї з лікарень.

Відомо, що один працівник підприємства помер, ще 9 перебувають у важкому стані.

Проводяться слідчі (розшукові) дії для встановлення усіх обставин та свідків події.

Досудове розслідування триває.