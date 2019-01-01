Взрыв на ярмарке во Львове: в больнице скончался один из пострадавших

Фото: пожар на рождественской ярмарке во Львове (lviv.dsns.gov.ua)

Погибший мужчина был гражданином Армении

Львовский городской совет сообщил, что в больнице скончался один из пострадавших в результате взрыва на львовской ярмарке 22 декабря 2018. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу Львовского горсовета.

Заместитель главного врача по хирургической помощи 8-й городской клинической больницы Львова Игорь Стояновский рассказал, что состояние погибшего было постоянно тяжелым. Медикам удалось преодолеть стадию ожогового шока, однако следующая стадия, которая наступает при ожогах более 20% является стадия интоксикации.

"От вчерашнего дня было ухудшение по анализам, развилась почечная недостаточность. К сожалению, через обширные, глубокие ожоги, пошла сильная интоксикация. У мужчины было 50% ожогов", - сообщил Стояновский.

Сообщается, что погибшим был гражданином Армении 1968 года рождения.

Напомним, 22 декабря около 13:15 на рождественской ярмарке в центре Львова произошел пожар. Предварительно известно, что причиной возгорания стал взрыв газового баллона, использование которого запрещено правилами техники безопасности. Полиция открыла уголовное дело.