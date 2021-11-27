Взрыв в пятиэтажке Николаевской области: найдена первая жертва
На месте взрыва, произошедшего в жилом доме Новой Одессы, спасатели деблокировали тело женщины из квартиры. Медики констатировали ее смерть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"В 16:46 в г. Новая Одесса подразделениями ГСЧС деблокировано тело женщины из квартиры на 4 этаже. Медиками констатирована смерть женщины", - говорится в сообщении.
Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.
Напомним, сегодня в пятиэтажке г. Новая Одесса произошел взрыв. По предварительной информации, причиной тому взрыв газа.
В результате взрыва в жилом доме пострадали три человека.
Из дома, где произошел взрыв, эвакуировали 50 жителей. Разрушены две квартиры на четвертом и две квартиры на пятом этажах.