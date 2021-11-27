Взрыв в пятиэтажке Николаевской области: стало известно о пострадавших
В результате взрыва в жилом доме Новой Одессы (Николаевская область) пострадали три человека. Им сейчас оказывается медицинская помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"По состоянию на 10: 50 на 5 этаже пострадало 3 человека, которые спасены ГСЧС и переданы медикам", - говорится в сообщении.
По информации спасателей, у одного человека предварительно диагностировали перелом руки и повреждение позвоночника, а еще два человека находятся в шоковом состоянии.
Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
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Как сообщают спасатели, из дома, где взрывался взрыв, были эвакуированы 50 жителей.
Разрушены 2 квартиры на четвертом и 2 квартиры на пятом этажах.
По данным Нацполиции, в квартире на 4 этаже возможно находится женщина, проживавшая сама.
В настоящее время краном ГСЧС производятся работы по демонтажу разрушенных элементов конструкций дома.
Всего привлечено 107 человек и 24 единиц техники, в том числе 2 кинологических расчета и психолога ГСЧС, Национальная полиция, Облгаз, Облэнерго.
Работает штаб по ликвидации последствий происшествия.
Напомним, сегодня в пятиэтажке г. Новая Одесса произошел взрыв. По предварительной информации, причиной тому взрыв газа.
Предварительно заблокировано 2 человека на 5 этаже. На месте работают 75 спасателей и 14 единиц техники ГСЧС.