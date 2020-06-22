Вибух на Позняках: Кабмін вимагає від Києва розрахувати суму компенсації мешканцям

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Під головуванням Шмигаля відбулося засідання Державної комісії ТЕБ

Кабінет міністрів просить владу Києва оцінити повну суму збитків та розрахувати необхідну суму компенсації мешканцям будинку на Позняках, у якому стався вибух. Відбулося засідання Державної комісії ТЕБ під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це повідомляє урядовий портал.

Попередньо комісія ТЕБ вирішила розглянути питання компенсації постраждалим вартості придбання нового аналогічного житла за рахунок резервних фондів держави та міста.

Прем’єр-міністр запропонував комісії після завершення рятувальних робіт оцінити збитки та провести засідання Київської міської комісії ТЕБ та НС, яка затвердить суму збитків.

"До наступного засідання комісії ТЕБ і НС очікую наступних кроків: звіту про хід та завершення рятувальних робіт, оцінки Київською міською владою повної суми збитків та розрахунку необхідної суми компенсації, а також чіткої аргументації щодо можливості та необхідності застосування механізму співфінансування виплат компенсації", - зазначив Шмигаль.

Підкреслимо, очільник Києва Віталій Кличко у ході брифінгу заявив, що у рамках співфінансування місто може надати на компенсації 30 млн гривень.

Нагадаємо, роботи по розбору конструкцій зруйнованого будинку на Позняках у Києві істотно сповільнилися через загрозу обвалу: розбором конструкцій займаються троє рятувальників за допомогою крана.

Як писало РБК-Україна, в результаті вибуху в будинку на Позняках загинули троє людей, ще п'ятеро отримали травми.

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Автор: Юлия Струк