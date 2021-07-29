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Взрыв в почтомате в Киеве: открыто дело, виновным грозит до 10 лет

Автор: РБК-Украина

По факту взрыва в почтомате в Киеве открыто уголовное дело. Виновным грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что по факту взрыва в почтомате в одном из торговых центров в Оболонском районе открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

"Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня произошел второй за день взрыв в почтомате - на этот раз в Одессе. Как и в первом случае, в ячейке взорвалась самодельная бомба.

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