В Украине второй за день взрыв в почтомате: снова самодельная бомба

В Украине произошел второй за день взрыв в почтомате. На этот раз самодельная бомба сработала в Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области .

Сообщается, что утром в полицию обратились представители почты с заявлением о повреждении ячейки для хранения посылок.

"В ходе обследования объекта взрывотехники установили, что в одном из ящиков почтомата сработало самодельное устройство, которое состояло из электротаймера, аккумуляторной батареи, петарды, бумаги и полиэтилена. В результате взрыва никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Остатки самодельного устройства направлены на экспертизу. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента и лиц, которые могут быть к ней причастными.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.