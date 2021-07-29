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В Украине второй за день взрыв в почтомате: снова самодельная бомба

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Одесса, Четверг 29 июля 2021 12:54
В Украине второй за день взрыв в почтомате: снова самодельная бомба Фото: поврежденный взрывом почтомат (od.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Украине произошел второй за день взрыв в почтомате. На этот раз самодельная бомба сработала в Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

Сообщается, что утром в полицию обратились представители почты с заявлением о повреждении ячейки для хранения посылок.

"В ходе обследования объекта взрывотехники установили, что в одном из ящиков почтомата сработало самодельное устройство, которое состояло из электротаймера, аккумуляторной батареи, петарды, бумаги и полиэтилена. В результате взрыва никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Остатки самодельного устройства направлены на экспертизу. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента и лиц, которые могут быть к ней причастными.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня утром в Оболонском районе Киева в помещении одного из торговых центров произошел взрыв в почтомате. По данным полиции, там тоже взорвалась самодельная бомба.

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бомба почта Взрыв
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