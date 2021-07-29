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Вибух у поштоматі в Києві: відкрито справу, винним загрожує до 10 років

Автор: РБК-Україна

За фактом вибуху в поштоматі в Києві відкрито кримінальну справу. Винним загрожує позбавлення волі строком до 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що за фактом вибуху в поштоматі в одному з торгових центрів в Оболонському районі відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

"Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Триває досудове розслідування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні стався другий за день вибух у поштоматі - цього разу в Одесі. Як і в першому випадку, в комірці вибухнула саморобна бомба.

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