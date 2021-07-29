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В Киеве прогремел взрыв в торговом центре: что произошло

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Киев, Четверг 29 июля 2021 10:03
В Киеве прогремел взрыв в торговом центре: что произошло Фото: в Киеве взорвался почтомат (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве в Оболонском районе в помещении одного из торговых центров произошел взрыв почтомата. Никто не пострадал, продолжается проверка.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Киева.

Предварительно правоохранители установили, что в одном из ящиков почтомата сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий.

Полицейские проводят на месте все необходимые первоочередные следственные действия. В результате инцидента никто не пострадал.

Фото: в Киеве взорвался почтомат (kyiv.npu.gov.ua)

После завершения проверки происшествию будет предоставлена правовая квалификация, сообщили в полиции.

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торговый центр Взрыв
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