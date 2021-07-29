В Киеве прогремел взрыв в торговом центре: что произошло
Фото: в Киеве взорвался почтомат (kyiv.npu.gov.ua)
В Киеве в Оболонском районе в помещении одного из торговых центров произошел взрыв почтомата. Никто не пострадал, продолжается проверка.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Киева.
Предварительно правоохранители установили, что в одном из ящиков почтомата сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий.
Полицейские проводят на месте все необходимые первоочередные следственные действия. В результате инцидента никто не пострадал.
Фото: в Киеве взорвался почтомат (kyiv.npu.gov.ua)
После завершения проверки происшествию будет предоставлена правовая квалификация, сообщили в полиции.