Взрыв в многоэтажке Запорожья: возбуждено дело

Полиция возбудило уголовное дело по факту взрыва в многоэтажном жилом доме Запорожья, где погиб один человек, еще двое получили травмы. Момент взрыва зафиксировала камера видеонаблюдения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.
В полиции отметили, что следователем внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч.2 ст.270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности).
Правоохранители организовали охрану места происшествия с целью недопущения мародерства. Причина взрыва устанавливается.
Момент взрыва в жилом доме попал на видеокамеру соседнего дома. На кадрах видна яркая вспышка и как взрывной волной с деревьев сдуло снег.
Напомним, 28 января Запорожье около 04:00 произошел взрыв воздушно-газовой смеси в жилом доме. Повреждены семь квартир и разрушены несущие элементы в одном подъезде, сохраняется угроза обрушения.
Отметим, в результате взрыва погибла одна женщина, еще двое получили травмы. У одной из них 80% ожогов тела.