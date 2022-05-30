Взрыв в Мелитополе: появились видео с места, подробности и версии ЧП

Утренний взрыв автомобиля в центре Мелитополя может быть следствием зачисток российских военных, которые пытаются избавиться от неугодных коллаборантов или работой групп сопротивления на оккупированной территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Мелитополя Ивана Федорова во время брифинга.

"Думаю, что это рашисты делают зачистку коллаборантов, которые недостаточно выполняют то, что они обещали. Это мы видели в Энергодаре, Токмаке, и сейчас это продолжается в Мелитополе", - сказал он.

По словам мэра, взрыв также может быть делом рук сопротивления украинцев в кооперации с правоохранительными органами.

"Но эту версию мы услышим от наших правоохранительных органов позже", - подчеркнул Федоров.

По данным "РИА Мелитополь", взрывное устройство было заложено в люке. А взрыв произошел, когда автомобиль проезжал мимо.

"Автомобиль полностью уничтожен. Пострадавшие - семья коллаборантов. Их имена оккупанты не разглашают", - пишет издание.

Известно, что у женщины ранение груди, у мужчины множественные осколочные ранения туловища и переломы обеих ног.