В центре оккупированного Мелитополя прогремел мощный взрыв
Рано утром в понедельник, 30 мая, в центре временно оккупированного Мелитополя прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, взрыв произошел в районе ТЦ "Квартал".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Мелитополь".
Издание отмечает, что взрыв прозвучал в районе, где расположена многоэтажка псевдо-губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Не исключено, что работали диверсанты.
Сейчас в городе видны клубы черного дыма. О пострадавших пока не сообщается.
Фото: В центре оккупированного Мелитополя прогремел мощный взрыв (ria-m.tv)
Напомним, в Мелитопольском районе оккупанты сформировали "народную милицию", а целый участок полиции перешел на сторону врагов.
Ранее сообщалось, что в Мелитополе местные партизаны ликвидировали нескольких вражеских офицеров высокого ранга.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.