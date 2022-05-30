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В центре оккупированного Мелитополя прогремел мощный взрыв

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Мелитополь, Понедельник 30 мая 2022 09:03
В центре оккупированного Мелитополя прогремел мощный взрыв Фото: В центре оккупированного Мелитополя прогремел мощный взрыв (wikipedia.org)
Автор: Валерия Полищук

Рано утром в понедельник, 30 мая, в центре временно оккупированного Мелитополя прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, взрыв произошел в районе ТЦ "Квартал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Мелитополь".

Издание отмечает, что взрыв прозвучал в районе, где расположена многоэтажка псевдо-губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Не исключено, что работали диверсанты.

Сейчас в городе видны клубы черного дыма. О пострадавших пока не сообщается.

Фото: В центре оккупированного Мелитополя прогремел мощный взрыв (ria-m.tv)

Напомним, в Мелитопольском районе оккупанты сформировали "народную милицию", а целый участок полиции перешел на сторону врагов.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе местные партизаны ликвидировали нескольких вражеских офицеров высокого ранга.

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