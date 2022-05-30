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Вибух у Мелітополі: з'явилися відео з місця, подробиці та версії НП

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Запоріжжя, Понеділок 30 травня 2022 15:09
Вибух у Мелітополі: з'явилися відео з місця, подробиці та версії НП Фото: місце вибуху авто у Мелітополі (РІА Мелітополь)
Автор: Наталія Гурковська

Ранковий вибух автомобіля в центрі Мелітополя може бути наслідком зачисток російських військових, які намагаються позбутися неугодних колаборантів або роботою груп опору на окупованій території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Мелітополя Івана Федорова під час брифінгу.

"Думаю, що це рашисти роблять зачистку колаборантів, які недостатньо виконують те, що вони обіцяли. Це ми бачили в Енергодарі, Токмаку, і зараз це продовжується в Мелітополі", - сказав він.

За словами мера, вибух також може бути справою рук опору українців у кооперації із правоохоронними органами.

"Але цю версію ми почуємо від наших правоохоронних органів пізніше", - наголосив Федоров.

За даними "РІА Мелітополь", вибуховий пристрій було закладено в люку. А вибух стався, коли автомобіль проїжджав повз.

"Автомобіль повністю знищений. Постраждалі - сім'я колаборантів. Їх імена окупанти не розголошують", - пише видання.

Відомо, що у жінки поранення грудей, у чоловіка множинні осколкові поранення тулуба та переломи обох ніг.

Нагадаємо, раніше українська сторона повідомила про вибух у під'їзді житлового будинку на вулиці Курчатова в Енергодарі. У момент інциденту там знаходився самопроголошений "мер" Андрій Шевчик, якого з пораненнями відвезли в лікарню. Поранення отримали і два його охоронця.

Відзначимо, Шевчик захопив владу в Енергодарі на третій день російського вторгнення. Він також оголосив про створення так званої "народної ради", яка є окупаційною структурою. Шевчик був місцевим депутатом від "Опозиційної платформи - За життя".

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