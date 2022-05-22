В Энергодаре неизвестные взорвали дверь подъезда мэра-коллаборанта. Предатель в больнице
В Энергодаре на улице Курчатова прогремел взрыв. Оказалось, что неизвестные взорвали дверь подъезде мэра-коллаборанта Андрея Шевчика, в результате чего он получил ранение.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Энергодара Дмитрия Орлова.
Как отметил Орлов, в результате взрыва ранения получили:
- "гауляйтер" Андрей Шевчик;
- охранники мэра-коллаборанта.
Сейчас известно, что все пострадавшие были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.
Обстоятельства взрыва выясняются. Инициаторы также неизвестны.
Напомним, РБК-Украина писало, что недавно российские военные похитили начальника Государственной пожарно-спасательной части (ГПСЧ-13) Виталия Трояна в Энергодаре. На следующий день пожарные вышли на протест однако оккупанты их разогнали.
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