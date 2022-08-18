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Взрыв в мечети Кабула: число жертв резко возросло

Фото: Взрыв в мечети Кабула (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Число погибших в результате взрыва в мечети в столице Афганистана Кабуле резко возросло. Число жертв достигло 10.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

"По меньшей мере десять человек, среди которых известный священник, были убиты во время взрыва, который прогремел в мечети Кабула во время вечерней молитвы", - отметили в агентстве.

Журналисты также отмечают, что в медицинские учреждения Кабула поступило 27 раненых взрывом, среди них есть дети.

"По словам очевидцев, взрыв совершил смертник", - добавляет Xinhua.

Напомним, в столице Афганистана Кабуле мощный взрыв прогремел во время вечерней молитвы в мечети.

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Афганистан