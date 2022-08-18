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Вибух у мечеті Кабула: кількість жертв різко зросла

Фото: Вибух у мечеті Кабула (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Кільксть загиблих унаслідок вибуху в мечеті у столиці Афганістану Кабулі різко зросла. Число жертв досягло 10.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

"Щонайменше десятеро людей, серед яких відомий священник, були вбиті під час вибуху, що прогримів у мечеті Кабула під час вечірньої молитви", - зазначили в агентстві.

Журналісти також зазначають, що до медичних закладів Кабула надійшло 27 поранених вибухом, серед них є діти.

"За словами очевидців, вибух вчинив смертник", - додає Xinhua.

Нагадаємо, у столиці Афганістану Кабулі потужний вибух прогримів під час вечірньої молитви в мечеті.

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Афганистан