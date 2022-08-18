Вибух у мечеті Кабула: кількість жертв різко зросла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua .

"Щонайменше десятеро людей, серед яких відомий священник, були вбиті під час вибуху, що прогримів у мечеті Кабула під час вечірньої молитви", - зазначили в агентстві.

Журналісти також зазначають, що до медичних закладів Кабула надійшло 27 поранених вибухом, серед них є діти.

"За словами очевидців, вибух вчинив смертник", - додає Xinhua.