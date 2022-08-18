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В Кабуле в мечети прогремел взрыв: есть погибшие и много раненых

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Четверг 18 августа 2022 03:20
В Кабуле в мечети прогремел взрыв: есть погибшие и много раненых Фото: в Афганистане прогремел взрыв (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

В столице Афганистана Кабуле прогремел мощный взрыв во время вечерней молитвы. В результате инцидента погибли только 3 человека и еще десятки ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

На место происшествия оперативно прибыли машины скорой помощи.

Представитель талибов Забихулла Муджахид подтвердил, что в результате взрыва есть убитые и раненые, но не уточнил, сколько именно.

В свою очередь итальянская неправительственная организация Emergency, которая руководит больницей в Кабуле, указывает, что в результате взрыва получили ранения 27 пациентов, трое из них умерли.

Напомним, что в Афганистане талибы убили десятки чиновников и других людей, сотрудничавших с американскими военными.

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