Взрыв в Ливане: погибли по меньшей мере 100 человек

В результате взрыва в Ливане погибли по меньшей мере 100 человек, а также 4 тысячи человек пострадали. Основные улицы города и автомобили разбиты, а фасады домов разрушены в городе Бейрут.

Об этом сообщает Associated Press.

Информацию о таком количестве погибших предоставил ливанский Красный Крест.

РБК-Украина писало о версиях и причинах взрывов в Бейруте, а также последствия и колоссальные разрушения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией.

Отметим, что в результате инцидента в столице Ливана были ранены 48 сотрудников ООН и 27 членов их семей.