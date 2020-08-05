ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Вибух в Лівані: загинули щонайменше 100 людей

Бейрут, Середа 05 серпня 2020 09:50
Вибух в Лівані: загинули щонайменше 100 людей
Фото: вибух в Бейруті (alarabiya.net)
Автор: РБК-Україна

Також в результаті вибуху постраждали 4 тисячі людей

В результаті вибуху в Лівані загинули щонайменше 100 людей, а також 4 тисячі людей постраждали. Основні вулиці міста та автомобілі розбиті, а фасади будинків зруйновані у місті Бейрут.

Про це повідомляє Associated Press.

Інформацію про таку кількість загиблих надав ліванський Червоний Хрест.

РБК-Україна писало про версії і причини вибухів в Бейруті, а також наслідки та колосальні руйнування.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив глибокі співчуття у зв'язку з трагедією.

Зазначимо, унаслідок інциденту в столиці Лівану були поранені 48 співробітників ООН і 27 членів їх сімей.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ЛиванЖертвыВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся