Вибух в Лівані: загинули щонайменше 100 людей

Фото: вибух в Бейруті (alarabiya.net)

Також в результаті вибуху постраждали 4 тисячі людей

В результаті вибуху в Лівані загинули щонайменше 100 людей, а також 4 тисячі людей постраждали. Основні вулиці міста та автомобілі розбиті, а фасади будинків зруйновані у місті Бейрут.

Про це повідомляє Associated Press.

Інформацію про таку кількість загиблих надав ліванський Червоний Хрест.

РБК-Україна писало про версії і причини вибухів в Бейруті, а також наслідки та колосальні руйнування.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив глибокі співчуття у зв'язку з трагедією.

Зазначимо, унаслідок інциденту в столиці Лівану були поранені 48 співробітників ООН і 27 членів їх сімей.