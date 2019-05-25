Взрыв в Лионе: прокуратура не исключает террористический заговор

Французская прокуратура начала расследование взрыва на одной из пешеходных улиц Лиона, следствие не исключает версию террористического заговора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Info.

Как сообщила министр юстиции Франции Николь Беллубе, прокуратура начала расследование по статье "террористический заговор", однако пока правоохранители не квалифицируют инцидент как теракт.

"Подразделение прокуратуры Парижа, ответственное за борьбу с терроризмом, начало расследование по статье "террористический заговор", но нужно дождаться результатов расследования, порученного управлению судебной полиции. Пока рано квалифицировать произошедшее как теракт", - отметила министр.

Кроме того, Беллубе добавила, что подозреваемый сейчас находится на свободе. Правоохранители осуществляют меры по его розыску.

Напомним, 24 мая в центре французского Лиона произошел взрыв. Инцидент произошел во втором округе Лиона, на пешеходной улице Виктора Гюго рядом с главной городской площадью Белькур. В результате взрыва по меньшей мере 13 человек получили ранения. Среди раненых есть восьмилетняя девочка.

Агентство AFP со ссылкой на прокуратуру сообщило, что, скорее всего, взорвалась бомба в посылке. По данным издание Le Progres, бомба была начиненная гвоздями, винтами и болтами. По неподтвержденным данным, за две минуты до взрыва на месте взрыва оставил сумку мужчина на велосипеде. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал взрыв в Лионе терактом.