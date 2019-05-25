Вибух в Ліоні: прокуратура не виключає терористичну змову

Французька прокуратура почала розслідування вибуху на одній з пішохідних вулиць Ліону, слідство не виключає версію терористичної змови. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France Info.

Як повідомила міністр юстиції Франції Ніколь Беллубе, прокуратура розпочала розслідування за статтею "терористична змова", проте наразі правоохоронці не кваліфікують інцидент як теракт.

"Підрозділ прокуратури Парижа, відповідальний за боротьбу з тероризмом, почав розслідування за статтею "терористична змова", але потрібно дочекатися результатів розслідування, дорученого управлінню судової поліції. Поки рано кваліфікувати цю подію як теракт", - зазначила міністр.

Крім того, Беллубе додала, що підозрюваний наразі перебуває на свободі. Правоохоронці здійснюють заходи щодо його пошуку.

Нагадаємо, 24 травня у центрі французького Ліону стався вибух. Інцидент стався у другому окрузі Ліона, на пішохідній вулиці Віктора Гюго поруч із головною міською площею Белькур. В результаті вибуху щонайменше 13 осіб отримали поранення. Серед поранених є восьмирічна дівчинка.

Агентство AFP з посиланням на прокуратуру повідомило, що, швидше за все, вибухнула бомба в посилці. За даними видання Le Progres, бомба була начинена цвяхами, гвинтами і болтами. За непідтвердженими даними, за дві хвилини до вибуху на місці вибуху залишив сумку чоловік на велосипеді. Президент Франції Еммануель Макрон назвав вибух в Ліоні терактом.