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В центре Лиона произошел взрыв

Новости » Происшествия    24.05.2019 - 19:54
В центре Лиона произошел взрыв
Фото: взрыв в Лионе (twitter.com/prefetrhone/)

В результате взрыва пострадали восемь человек

В центре французского Лиона вечером в пятницу, 24 мая, произошел взрыв, восемь человек получили ранения, среди них ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение региональных властей.

Инцидент произошел во втором округе Лиона, на пешеходной улице Виктора Гюго рядом с главной городской площадью Белькур. По данным префектуры региона Овернь - Рона - Альпы, куда входит Лион.

Агентство AFP со ссылкой на прокуратуру сообщило, что, скорее всего, взорвалась бомба в посылке. По данным издания Le Progres, бомба была начинена гвоздями, винтами и болтами.

По неподтвержденным данным, в Лионе за две минуты до взрыва на месте взрыва оставил сумку человек на велосипеде.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал взрыв в Лионе терактом, пишет "Радио Свобода".

На фотографиях, которые опубликовала префектура, видно, что район оцеплен, на месте работают спасатели и полиция. Также видно, что приехала спецтехника. BFM уточняет, что на место выехали саперы.

 

Фото: взрыв в Лионе (twitter.com/prefetrhone/)

Напомним, 10 фераля в Лионе произошел взрыв в булочной, в результате чего погибла женщина и ребенок. 

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