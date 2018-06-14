Из-за взрыва машины в Киеве пострадали четверо детей

Детей забрали в реанимацию

Из-за взрыва машины в Киеве, который произошел сегодня, 14 июня 2018 года, пострадали четверо детей. Об этом сообщает "Эспрессо".

Как сообщается, в результате взрыва в Киеве пострадал шестилетний мальчик, две девочки по 9 лет и 12-летняя девочка.

Очевидцы сообщили изданию, что дети играли во дворе возле брошенной "Волги", затем залезли в авто, достали оттуда коробку, а когла открыли - произошел взрыв.

Фото: место взрыва в Киеве (espreso.tv)

Детей забрали в реанимацию. На данный момент погибших нет, но, как отмечается, некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что в в Святошинском районе Киева на ул. Чернобыльской, 4/56 произошел взрыв в припаркованном автомобиле.