Из-за взрыва машины в Киеве пострадали четверо детей

Детей забрали в реанимацию
Из-за взрыва машины в Киеве, который произошел сегодня, 14 июня 2018 года, пострадали четверо детей. Об этом сообщает "Эспрессо".
Как сообщается, в результате взрыва в Киеве пострадал шестилетний мальчик, две девочки по 9 лет и 12-летняя девочка.
Очевидцы сообщили изданию, что дети играли во дворе возле брошенной "Волги", затем залезли в авто, достали оттуда коробку, а когла открыли - произошел взрыв.
Фото: место взрыва в Киеве (espreso.tv)
Детей забрали в реанимацию. На данный момент погибших нет, но, как отмечается, некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, ранее сообщалось, что в в Святошинском районе Киева на ул. Чернобыльской, 4/56 произошел взрыв в припаркованном автомобиле.