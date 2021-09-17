Взрыв в Карпатах и резолюция о России: новости за 16 сентября

В Карпатах произошел взрыв во время разжигания костра, Европарламент принял резолюцию о России, в Полтаве после урока физкультуры умерла школьница. Подробнее о том, что произошло в четверг, 16 сентября - в материале РБК-Украина.

Онлайна не будет. Киевская ОГА закроет школы, где недостаточно вакцинированных

В Киевской области закроют школы, если в них будет недостаточно вакцинированных работников. При введении "желтой" зоны в учебных заведениях должно быть привито по меньшей мере 80% педагогов. Об этом заявил глава Киевской ОГА Василий Володин.

"Требование иметь 80% вакцинированных в коллективе касается всех - и социальной сферы и бизнеса. К тому же прививки сейчас - это единственный способ защититься от болезни", - добавил он.

В Карпатах произошел взрыв во время разжигания костра: погибли два человека

В Карпатах у туристической группы произошел взрыв во время разжигания костра. В этот момент рядом находилось 12 человек, среди них двое детей, 3 и 5 лет. Два человека в результате взрыва погибли, еще четверо госпитализированы.

Что могло стать причиной взрыва и как чувствуют себя пострадавшие туристы – читайте в материале ниже.

В Полтаве после урока физкультуры умерла школьница

В Полтаве умерла 10-летняя школьница после занятий на уроке физкультуры. Ребенку стало плохо и она потеряла сознание.

Сообщается, что на уроке физкультуры девочке стало плохо и она потеряла сознание. Медработник школы и учитель физкультуры сразу начали реанимационные мероприятия и вызвали карету экстренной медицинской помощи. Скорая, приехавшая на вызов, доставила ребенка в больницу, но спасти жизнь девочки не удалось.

Боевики ранили мирного жителя Счастья. Им оказался глава местной ВГА

В четверг, 16 сентября, боевики совершили обстрел населенного пункта Счастье в Луганской области. В результате чего ранение получил глава военно-гражданской администрации (ВГА).

"В результате обстрела ранен руководитель Щастинской городской военно-гражданской администрации Александр Дунец, сейчас его состояние здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

"Пожизненный президент в окружении олигархов". В ЕП назвали режим Путина крупнейшим вызовом для Европы

Европарламент принял резолюцию о России, в которой называет режим президента РФ Владимира Путина крупнейшим вызовом безопасности Европы. Этот документ евродепутаты приняли в виде резолюции, за которую проголосовали 494 европарламентария.

Режим Путина называют "стагнирующей авторитарной клептократией, которую возглавляет пожизненный президент, окруженный олигархами".

Во Франции девять человек затянуло штормовое море

На юге Франции в водах Средиземного моря утонули 9 человек. Волны вынесли их на глубину во время купания в шторм. Пять человек утонули в районе города Эро, еще двое - возле города Буш-дю-Рон, и еще двое погибших - на пляже городка Лекат.

Спасатели пытались спасти 12 человек, которых течением уносило от берега - семерых удалось вытащить на берег, но пятеро утонули.

В Украину идет новая волна похолодания с дождями

В Украину идет новая волна похолодания с дождями. Она начнется с 17 сентября. Такая погода будет держаться минимум три дня, то есть все выходные.

Уже в пятницу дожди и грозы ожидаются в западных, северных областях, а также в Киеве.