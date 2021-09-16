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Боевики ранили мирного жителя Счастья. Им оказался глава местной ВГА

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Донбасс, Четверг 16 сентября 2021 13:58
Боевики ранили мирного жителя Счастья. Им оказался глава местной ВГА Фото: в результате обстрела боевиков ранен глава военно-гражданской администрации (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 16 сентября боевики совершили обстрел населенного пункта Счастье в Луганской области. В результате чего ранение получил глава военно-гражданской администрации (ВГА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Щастинскую городскую территориальную общину.

"В результате обстрела ранен руководитель Щастинской городской военно-гражданской администрации Александр Дунец, сейчас его состояние здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Как добавляют в пресс-центре, в настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы.

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Posted by Щастинська городская территориальная община on Thursday, September 16, 2021

Напомним, сегодня 6: 40 и в 7: 30 боевики дважды обстреляли населенный пункт Счастье с применением миномета калибра 82 мм.

В результате чего поранено мирного жителя, повреждено административное здание отдела пограничной службы, гражданский автомобильный транспорт.

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