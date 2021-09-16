Боевики ранили мирного жителя Счастья. Им оказался глава местной ВГА
Сегодня, 16 сентября боевики совершили обстрел населенного пункта Счастье в Луганской области. В результате чего ранение получил глава военно-гражданской администрации (ВГА).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Щастинскую городскую территориальную общину.
"В результате обстрела ранен руководитель Щастинской городской военно-гражданской администрации Александр Дунец, сейчас его состояние здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Как добавляют в пресс-центре, в настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы.
Пренебрегая нормами международного гуманитарного права, российские оккупационные войска совершили коварный обстрел по городу...Posted by Щастинська городская территориальная община on Thursday, September 16, 2021
Напомним, сегодня 6: 40 и в 7: 30 боевики дважды обстреляли населенный пункт Счастье с применением миномета калибра 82 мм.
В результате чего поранено мирного жителя, повреждено административное здание отдела пограничной службы, гражданский автомобильный транспорт.