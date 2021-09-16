Во Франции девять человек затянуло штормовое море
Фото: Францию накрыло наводнение (freepik)
На юге Франции в водах Средиземного моря утонули 9 человек. Волны вынесли их на глубину во время купания в шторм.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.
Пять человек утонули в районе города Эро, еще двое - возле города Буш-дю-Рон, и еще двое погибших - на пляже городка Лекат.
Спасатели пытались спасти 12 человек, которых течением уносило от берега - семерых удалось вытащить на берег, но пятеро утонули.
Отметим, Францию накрыло наводнение 14 сентября. На юге страны за несколько часов выпала двухмесячная норма осадков. На улицах машины буквально плавали в воде. Из них вытащили два десятка водителей.
На ликвидацию последствий непогоды отправили более восьми сотен спасателей.