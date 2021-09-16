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"Пожизненный президент в окружении олигархов". В ЕП назвали режим Путина крупнейшим вызовом для Европы

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Брюссель, Четверг 16 сентября 2021 13:41
"Пожизненный президент в окружении олигархов". В ЕП назвали режим Путина крупнейшим вызовом для Европы Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Европарламент принял резолюцию о России, в которой называет режим президента РФ Владимира Путина крупнейшим вызовом безопасности Европы. Этот документ евродепутаты приняли в виде резолюции, за которую проголосовали 494 европарламентария.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на рекомендации Европарламента о направлении политических отношений между ЕС и Россией.

Режим Путина называют "стагнирующей авторитарной клептократией, которую возглавляет пожизненный президент, окруженный олигархами".

"Все критические меры, предложенные в этой рекомендации, направлены на режим президента Путина, а также его уголовные действия и антидемократическую политику", - отмечается в документе.

Напомним, Европарламент утвердил доклад о пересмотре отношений ЕС и России. Украина положительно оценивает этот документ.

Отметим, в Кремле отреагировали на доклад Европарламента о пересмотре отношений ЕС и России.

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