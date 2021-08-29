Взрыв в Кабуле произошел в результате удара сил США, - Reuters

Соединенные Штаты Америки были причастны к сегодняшнему взрыву в Кабуле. По предварительной информации, американские военные нанесли ракетный удар по боевикам.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам чиновника США, попросившего не раскрывать свое имя, сегодняшний ракетный удар был нацелен на боевиков ИГИЛ.
Информация уточняется.
Напомним, что РБК-Украина писало о том, что 29 августа в Кабуле прогремел мощный взрыв.
В частности, как сообщало РБК-Украина, ракетная атака унесла жизни двух людей. Среди пострадавших женщины и дети.