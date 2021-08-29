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Взрыв в Кабуле произошел в результате удара сил США, - Reuters

Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки были причастны к сегодняшнему взрыву в Кабуле. По предварительной информации, американские военные нанесли ракетный удар по боевикам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам чиновника США, попросившего не раскрывать свое имя, сегодняшний ракетный удар был нацелен на боевиков ИГИЛ.

Информация уточняется.

Напомним, что РБК-Украина писало о том, что 29 августа в Кабуле прогремел мощный взрыв.

В частности, как сообщало РБК-Украина, ракетная атака унесла жизни двух людей. Среди пострадавших женщины и дети.

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Соединенные Штаты АмерикиАфганистанКабул