RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вибух в Кабулі стався внаслідок удару сил США, - Reuters

Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки були причетні до сьогоднішнього вибуху в Кабулі. За попередньою інформацією, американські військові завдали ракетного удару по бойовиках.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами чиновника США, який попросив не розкривати своє ім’я, сьогоднішній ракетний удар був націлений на бойовиків ІДІЛ.

Інформація наразі уточнюється.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що 29 серпня в Кабулі прогримів потужний вибух.

Зокрема, як повідомляло РБК-Україна, ракетна атака забрала життя двох людей. Серед постраждалих жінки та діти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиАфганистанКабул