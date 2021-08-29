Вибух в Кабулі стався внаслідок удару сил США, - Reuters

Сполучені Штати Америки були причетні до сьогоднішнього вибуху в Кабулі. За попередньою інформацією, американські військові завдали ракетного удару по бойовиках.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами чиновника США, який попросив не розкривати своє ім’я, сьогоднішній ракетний удар був націлений на бойовиків ІДІЛ.
Інформація наразі уточнюється.
Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що 29 серпня в Кабулі прогримів потужний вибух.
Зокрема, як повідомляло РБК-Україна, ракетна атака забрала життя двох людей. Серед постраждалих жінки та діти.