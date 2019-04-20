Взрыв в Кабуле: в полиции сообщили о пострадавших

В результате нападения на Министерство коммуникационных и информационных технологий в Кабуле (Афганистан) пострадали 6 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 1TV.

Как сообщили в полиции, нападение началось со взрыва рядом со зданием министерства, после чего террористы-смертники начали стрельбу. Полиция оцепила территорию и эвакуировала людей из здания.

Отмечается, что в результате нападения пострадали по меньшей мере 6 гражданских, их доставили в больницу. Двое нападавших были убиты.

Ответственность за атаку пока не взяла ни одна из группировок.

Напомним, в субботу, 20 апреля, в центре Кабула у здания Министерства коммуникационных и информационных технологий раздался сильный взрыв. После взрыва также были слышны звуки выстрелов.

Как писало РБК-Украина, в Афганистане в результате взрыва самодельного взрывного устройства погибли трое американских военнослужащих и один военный-контрактник военной коалиции. Еще трое американских военных получили ранения.

Ранее, 6 апреля в восточном афганском городе Джалал-Абад произошел двойной взрыв, который привел к гибели 3 человек, еще 20 получили ранения. Погибли две женщины и ребенок, среди раненых - 8 бойцов Сил безопасности Афганистана.