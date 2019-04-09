ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Афганистане при взрыве бомбы погибли четверо американских военных

Новости » Происшествия    09.04.2019 - 04:39
В Афганистане при взрыве бомбы погибли четверо американских военных
Фото: взрывы (pixabay.com)

Ответственность за нападение на авиабазу взяло на себя движение "Талибан"

В Афганистане в результате взрыва самодельного взрывного устройства погибли трое американских военнослужащих и один военный-контрактник военной коалиции, возглавляемой НАТО, трое американских военных получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте Североатлантического альянса.

Самодельная бомба взорвалась вблизи авиабазы Баграм недалеко от Кабула.

Раненые военнослужащие эвакуированы, им оказывается медицинскаяпомощь.

Представитель Вооруженных сил США в Афганистане, генерал-майор Дэвид Батлер сообщил, что взрыв произошел рядом с конвоем безопасности.

Ответственность за нападение на авиабазу взяло на себя движение "Талибан".

Напомним, 6 апреля в восточном афганском городе Джалал-Абад произошел двойной взрыв, который привел к гибели 3 человек, еще 20 получили ранения. Погибли две женщины и ребенок, среди раненых - 8 бойцов Сил безопасности Афганистана.

Ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за это происшествие.

Число жертв наводнения в Афганистане увеличилось более чем вдвое В Афганистане при атаке боевиков погибло 10 военнослужащих
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины ТалибанАфганистанТеракт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь