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В Афганистане при двойном взрыве погибло 3 человека, десятки раненных

Новости » Происшествия    06.04.2019 - 18:46
В Афганистане при двойном взрыве погибло 3 человека, десятки раненных
Фото: место взрыва (twitter.com/Zulmai_Afghan)

В результате взрывов погибло 3 человека, еще 20 получили ранения

Чиновники восточного афганского города Джалал-Абад сообщили, что сегодня, 6 апреля, произошел двойной взрыв, который привел к гибели 3 человек, еще 20 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Заместитель Нангархрской региональный больницы рассказал, что погибшими оказались двое женщин и ребенок. Также представитель правительства провинции сообщил, что среди раненых находится 8 бойцов Сил безопасности Афганистана.

В данное время правоохранители устанавливают, что именно стало причиной взрывов. Также сообщается, что ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за это происшествие. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Сомали в результате взрыва погибли 10 человек. Могадишо возле ресторана взорвался автомобиль, в результате чего погибло не менее десяти человек, еще 16 человек были госпитализированы. 

Напомним, в Китае подорвали бомбу в полицейском участке, есть жертвы. Неизвестный поджег отдел дорожной полиции Бюро общественной безопасности Шэньяна, после чего подорвал самодельную бомбу, что привело к гибели подрывника, еще три человека получили ранения.

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