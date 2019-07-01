Взрыв в Кабуле: число жертв резко возросло

Число жертв взрыва в дипломатическом районе афганской столицы Кабул возросло до 40 человек. Об этом заявил высокопоставленный чиновник в Минобороны Афганистана, передает издание The New York Times.

Он отметил, что среди сил безопасности число погибших достигает 6, еще 20 пострадали, а среди гражданских - речь идет о 34 погибших и не менее 63 пострадавших.

Представитель Минобразования Афганистана Нурия Нажат заявила, что в результате взрыва пострадал минимум 51 ученик.

В то же время пресс-секретарь Министерства здравоохранения страны Вагидуллах Майар заявил о госпитализации 105 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что число пострадавших от взрыва в дипломатическом районе Кабула (Афганистан) возросло до 93 человек. Подчеркивалось, что количество пострадавших еще может возрасти.

Так, террористическая группировка "Талибан" взяла на себя ответственность за взрыв.

Как писало РБК-Украина ранее, в Кабуле произошел сильный взрыв в полицейском районе №16. Изначально сообщалось о гибели 10 человек и ранении 16 человек. По данным Aljazeera, рядом с министерством взорвалась заминированная машина, после чего нападавшие забежали в ближайшую многоэтажку и открыли огонь по зданию Минобороны.