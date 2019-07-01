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Число пострадавших от взрыва в Кабуле приближается к сотне

Новости » Происшествия    01.07.2019 - 15:45
Число пострадавших от взрыва в Кабуле приближается к сотне
Фото: пострадавшие от взрыва (cкриншот видео)

В Минздраве Афганистана заявили, что число пострадавших может возрасти

Число пострадавших от взрыва в дипломатическом районе Кабула (Афганистан) возросло до 93 человек. Об этом сообщил чиновник Министерства здравоохранения страны Вагид Майер, сообщает CBS News.

Число пострадавших от взрыва в Кабуле приближается к сотне

Он отметил, что количество пострадавших еще может возрасти.

"Чиновник Минздрава (Афганистана, - ред.) Вагид Майер сообщил о 93 пострадавших и по меньшей мере одном погибшем от взрыва", - отмечает CBS News.

Чиновник добавил, что перестрелка между полицейскими и боевиками продолжается, поэтому добраться до района, где ранее произошел взрыв, тяжело.

Подчеркнем, террористическая группировка "Талибан" уже взяла на себя ответственность за взрыв.

Как писало РБК-Украина ранее, в Кабуле произошел сильный взрыв в полицейском районе №16, повлекший гибель 10 человек и ранения 16 человек. По данным Aljazeera, рядом с министерством взорвалась заминированная машина, после чего нападавшие забежали в ближайшую многоэтажку и открыли огонь по зданию Минобороны.

Напомним, террористическая организация "Исламское государство" взяла ответственность за теракты в Тунисе 27 июня. Так, взрывы произошли неподалеку от посольства Франции и в районе казарм Главного управления национальной безопасности Туниса. Один из смертников пытался проникнуть внутрь здания, но его остановила охрана.

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Новости Украины пострадавшиеАфганистанКабулВзрыв
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