Число пострадавших от взрыва в Кабуле приближается к сотне

Фото: пострадавшие от взрыва (cкриншот видео)

В Минздраве Афганистана заявили, что число пострадавших может возрасти

Число пострадавших от взрыва в дипломатическом районе Кабула (Афганистан) возросло до 93 человек. Об этом сообщил чиновник Министерства здравоохранения страны Вагид Майер, сообщает CBS News.

Он отметил, что количество пострадавших еще может возрасти.

"Чиновник Минздрава (Афганистана, - ред.) Вагид Майер сообщил о 93 пострадавших и по меньшей мере одном погибшем от взрыва", - отмечает CBS News.

Чиновник добавил, что перестрелка между полицейскими и боевиками продолжается, поэтому добраться до района, где ранее произошел взрыв, тяжело.

Подчеркнем, террористическая группировка "Талибан" уже взяла на себя ответственность за взрыв.

Как писало РБК-Украина ранее, в Кабуле произошел сильный взрыв в полицейском районе №16, повлекший гибель 10 человек и ранения 16 человек. По данным Aljazeera, рядом с министерством взорвалась заминированная машина, после чего нападавшие забежали в ближайшую многоэтажку и открыли огонь по зданию Минобороны.

Напомним, террористическая организация "Исламское государство" взяла ответственность за теракты в Тунисе 27 июня. Так, взрывы произошли неподалеку от посольства Франции и в районе казарм Главного управления национальной безопасности Туниса. Один из смертников пытался проникнуть внутрь здания, но его остановила охрана.