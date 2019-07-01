Вибух у Кабулі: число жертв різко зросло

Число жертв вибуху в дипломатичному районі афганської столиці Кабул зросло до 40 людей. Про це заявив високопоставлений чиновник в Міноборони Афганістану, передає видання The New York Times.

Він зазначив, що серед безпекових сил число загиблих сягає 6, ще 20 постраждали, а серед цивільних - йдеться про 34 загиблих та щонайменше 63 постраждалих.

Речниця Міносвіти Афганістану Нурія Нажат заявила, що у результаті вибуху постраждав щонайменше 51 учень.

Водночас речник Міністерства охорони здоров'я країни Вагідуллах Майар заявив про госпіталізацію 105 людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що число постраждалих від вибуху в дипломатичному районі Кабула (Афганістан) зросло до 93 осіб. Підкреслювалося, що кількість постраждалих ще може зрости.

Так, терористичне угрупування "Талібан" взяло на себе відповідальність за вибух.

Як писало РБК-Україна раніше, в Кабулі стався сильний вибух у поліцейському районі №16. Спочатку повідомлялося про загибель 10 осіб і поранення 16 осіб. За даними Aljazeera, поруч з міністерством вибухнула замінована машина, після чого нападники забігли в найближчу багатоповерхівку і відкрили вогонь по будівлі Міноборони.