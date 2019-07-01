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В Кабуле при взрыве погибли 10 человек

Новости » Происшествия    01.07.2019 - 11:56
В Кабуле при взрыве погибли 10 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во время взрыва обнаружено больше 16 пострадавших

В Кабуле, столице Афганистана, произошел сильный взрыв в полицейском районе № 16, повлекший гибель 10 человек и ранения 16 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местный канал TOLO News.

По данным Aljazeera, рядом с министерством взорвалась заминированная машина. После этого нападавшие забежали в ближайшую многоэтажку и открыли огонь по зданию Минобороны. Ответственность за взрыв на себя пока никто не взял. Во время взрыва погибли не менее десяти человек.

TOLO News отмечает, что взрыв прогремел рядом со зданием Польского футбольного союза и стадионом "Газе".

По словам министра внутренних дел Афганистана, взрыв произошел в людном месте, рядом с Министерством обороны. Как сообщает в Twitter TOLO News, на место происшествия прибыл отряд спецназа. В атаке подозревают двух человек, они собирались напасть на логистический центр Министерства обороны.

Как писало РБК ранее, террористическая организация "Исламское государство" взяла ответственность за теракты в Тунисе 27 июня. Отметим, взрывы произошли неподалеку от посольства Франции и в районе казарм Главного управления национальной безопасности Туниса. Один из смертников пытался проникнуть внутрь здания, но его остановила охрана.

Напоминаем, ранее сообщалось, что в Германии задержали 39-летнего боснийца, который подозревается в причастности к терактам в Париже 13 ноября 2015 года. На данный момент решается вопрос относительно экстрадиции по запросу Бельгии.

 

 

 

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