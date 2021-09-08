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Взрыв газа в российском Ногинске: из-под завалов достали тело третьего погибшего

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Ногинск, Среда 08 сентября 2021 22:08
Взрыв газа в российском Ногинске: из-под завалов достали тело третьего погибшего Фото: тело третьего погибшего достали из-под завалов в Ногинске (телеграм-канал, МЧС России)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Из-под завалов многоэтажного дома, поврежденного в результате взрыва газа, в российском Ногинске достали тело третьего погибшего. Под руинами еще могут находиться люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться четверо взрослых и ребенок. Российское агентство уточнило, что третьим погибшим в результате взрыва газа стала девочка-подросток.

Напомним, взрыв газа в жилой многоэтажке в российском Ногинске произошел утром 8 сентября. Обрушились перекрытия второго, третьего, четвертого и пятого этажей. Предварительно сообщалось о двух погибших и пяти пострадавших. Позднее отмечалось, что под завалами могут находиться пять человек.

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Российская Федерация Взрыв газа
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