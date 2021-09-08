Вибух газу в російському Ногінську: з-під завалів дістали тіло третього загиблого
Фото: тіло третього загиблого дістали з-під завалів в Ногінську (телеграм-канал, МНС Росії)
З-під завалів багатоповерхового будинку, пошкодженого в результаті вибуху газу, у російському Ногінську дістали тіло третього загиблого. Під руїнами ще можуть перебувати люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Раніше повідомлялося, що під завалами можуть перебувати четверо дорослих і дитина. Російське агентство уточнило, що третім загиблим в результаті вибуху газу стала дівчинка-підліток.
Нагадаємо, вибух газу в житловій багатоповерхівці в російському Ногінську стався вранці 8 вересня. Обвалилися перекриття другого, третього, четвертого і п'ятого поверхів. Попередньо повідомлялося про двох загиблих і п'яти постраждалих. Пізніше зазначалося, що під завалами можуть перебувати п'ять осіб.