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Взрыв газа в российском Ногинске: стало известно о первых жертвах

Новина українською →
Ногинск, Среда 08 сентября 2021 10:14
Взрыв газа в российском Ногинске: стало известно о первых жертвах Фото: в многоэтажке в России произошел взрыв газа (телеграм-канал, МЧС России)
Автор: Мария Кучерявец

В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ногинске погибли два человека. Число пострадавших возросло до 5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

"Предварительно, пять пострадавших и двое погибших. Погибли мужчина и женщина, их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.

Как сообщают в Следственном комитете по Московской области, в результате взрыва пострадали двое детей в возрасте 5 и 10 лет, две женщины в возрасте 43 и 44 лет, а также 63-летний мужчина.

В то же время в местный Минздрав сообщает о восьми пострадавших.

Экстренные службы отмечают, что под завалами могут оставаться люди.

Между тем, из поврежденного подъезда спасены 51 человек. Всего из дома эвакуировали более 170 человек.

Указано, что взрывной волной были снесены окна и нарушены застекления балконов в соседних домах, кроме этого, обломки повредили машины, припаркованные под домом.

Сейчас правоохранители открыли уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура начала проверку по факту взрыва.

Фото: в многоэтажке в Ногинске произошел взрыв газа (телеграм-канал, МЧС России)

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