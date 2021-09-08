ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вибух газу в російському Ногінську: четверо осіб й дитина можуть ще перебувати під завалами

Новость на русском →
Росія, Середа 08 вересня 2021 19:41
Вибух газу в російському Ногінську: четверо осіб й дитина можуть ще перебувати під завалами Фото: вибух газу в російському Ногінську (t.me/mchs_official)
Автор: Сергій Пишкін

Під завалами житлового будинку, внаслідок вибуху газу, можуть перебувати ще п’ятеро осіб. Серед них неповнолітня дитина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання TACC.

На цей час, під завалами будинку можуть знаходитися четверо дорослих осіб й дитина.

Внаслідок вибуху газу в житловому будинку обвалилося перекриття другого, третього, четвертого й п’ятого поверхів. Згідно з останніми даними, відомо про двох загиблих, ще сімнадцять осіб постраждали. Шість осіб, серед яких двоє дітей - були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

Зазначається, що пошуково-рятувальні роботи триватимуть протягом наступної ночі.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в російському Ногінську обвалився житловий будинок внаслідок вибуху газу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Вибух газу
NEWS
Україну можуть перевести в "жовту" зону через два тижні, - джерело
Україну можуть перевести в "жовту" зону через два тижні, - джерело
DAILY
Пенсії, яких не буде. Або за рахунок чого українцям жити у старості
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Пенсії, яких не буде. Або за рахунок чого українцям жити у старості