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Взрыв газа в российском Ногинске: 6 человек числятся без вести пропавшими

Автор: Сергей Пышкин

Шесть человек пропали без вести в результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске. Это жильцы смежных квартир.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Отметим, что взрыв произошел в семь утра по киевскому времени. Это привело к обрушению второго, третьего и частично четвертого этажа. Всего повреждено 24 квартиры.

По словам вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина, в результате взрыва погибли 2 человека, еще 15 человек пострадали, среди них двое в тяжелом состоянии.

Более 170 человек были эвакуированы, еще трое могут находиться под завалами, а шестеро - числятся без вести пропавшими.

Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности взрыва газа в русском Ногинске.

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Российская ФедерацияВзрыв газа