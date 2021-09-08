Вибух газу в російському Ногінську: 6 людей вважаються безвісти зниклими

Шестеро людей зникли безвісти внаслідок вибуху газу в житловому будинку в Ногінську. Це мешканці суміжних квартир.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
Відзначимо, що вибух стався близько о сьомій ранку за київським часом. Це призвело до обрушення другого, третього й частково четвертого поверху. Загалом пошкоджено 24 квартири.
За словами віцегубернатора Підмосков'я Євгена Хромушина, внаслідок вибуху загинули 2 людини, ще 15 осіб постраждали, серед них двоє у важкому стані.
Більше ніж 170 людей було евакуйовано, ще троє можуть перебувати під завалами, а шестеро - рахуються безвісти зниклими.
Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці вибуху газу в російському Ногінську.