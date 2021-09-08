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Вибух газу в російському Ногінську: 6 людей вважаються безвісти зниклими

Автор: Сергій Пишкін

Шестеро людей зникли безвісти внаслідок вибуху газу в житловому будинку в Ногінську. Це мешканці суміжних квартир.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Відзначимо, що вибух стався близько о сьомій ранку за київським часом. Це призвело до обрушення другого, третього й частково четвертого поверху. Загалом пошкоджено 24 квартири.

За словами віцегубернатора Підмосков'я Євгена Хромушина, внаслідок вибуху загинули 2 людини, ще 15 осіб постраждали, серед них двоє у важкому стані.

Більше ніж 170 людей було евакуйовано, ще троє можуть перебувати під завалами, а шестеро - рахуються безвісти зниклими.

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці вибуху газу в російському Ногінську.

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Російська ФедераціяВибух газу