Взрыв газа в доме на Сицилии: число жертв выросло до 7

Как стало известно, после 36 часов поисковых работ спасатели извлекли из-под завалов тела еще четырех человек, общее число жертв достигло семи.

"Еще четыре тела. На данный момент семеро погибших. И еще двое остаются пропавшими без вести", - пишет издание.

Спасатели продолжают разбирать завалы обрушившегося многоквартирного дома, в котором произошел взрыв.

Из-за взрыва пришлось покинуть свои поврежденные или разрушенные дома около сотни человек.