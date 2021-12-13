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Взрыв газа в доме на Сицилии: число жертв выросло до 7

Автор: Ольга Белей

По состоянию на утро, 13 декабря, число погибших в результате взрыва газа в городе Равануса на итальянской Сицилии достигло семи. Еще двоих продолжают искать спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.

Как стало известно, после 36 часов поисковых работ спасатели извлекли из-под завалов тела еще четырех человек, общее число жертв достигло семи.

"Еще четыре тела. На данный момент семеро погибших. И еще двое остаются пропавшими без вести", - пишет издание.

Спасатели продолжают разбирать завалы обрушившегося многоквартирного дома, в котором произошел взрыв.

Из-за взрыва пришлось покинуть свои поврежденные или разрушенные дома около сотни человек.

Напомним, взрыв произошел вечером в субботу 11 декабря и был такой силы, что разрушил четыре дома, а еще десятки близлежащих получили повреждения от взрывной волны. Взрыв был слышен в километрах от места происшествия.

Пожарные под завалами обнаружили тела трех человек, еще шестеро оставались пропавшими без вести.

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ВзрывИталия