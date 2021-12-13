Вибух газу в будинку на Сицилії: кількість жертв зросла до 7

Станом на ранок, 13 грудня, число загиблих в результаті вибуху газу в місті Равануса на італійській Сицилії досягло семи. Ще двох продовжують шукати рятувальники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.
Як стало відомо, після 36 годин пошукових робіт рятувальники витягли з-під завалів тіла ще чотирьох осіб, загальна кількість жертв досягла семи.
"Ще чотири тіла. На даний момент семеро загиблих. І ще двоє залишаються зниклими безвісти", - пише видання.
Рятувальники продовжують розбирати завали багатоквартирного будинку, що обрушився, в якому стався вибух.
Через вибух довелося покинути свої пошкоджені або зруйновані будинки близько сотні людей.
Нагадаємо, вибух стався ввечері в суботу 11 грудня і був такої сили, що зруйнував чотири будинки, а ще десятки довколишніх отримали пошкодження від вибухової хвилі. Вибух було чути в кілометрах від місця події.
Пожежники під завалами виявили тіла трьох осіб, ще шестеро залишалися зниклими безвісти.